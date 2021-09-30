новости
новости
Регистрация
Правительство РФ выделило Тульской области средства на расчистку еще трех рек
Фото из архива.

Правительство РФ выделило Тульской области средства на расчистку еще трех рек

В 2021 году в регион из федерального бюджета направят более 15 млн рублей, в 2022 году – 28 млн рублей.

Средства по нацпроекту «Экология» пойдут на расчистку трех рек:

  • участка р. Дон в Епифани Кимовского района протяженностью 2 км;
  • участка р. Шиворонь в Узловском и Киреевском районах (в районе н. п. Дедилово) протяженностью 5 км;
  • участка р. Скнига в районе н. п. Страховский Заокского района протяженностью 3,5 км.

Напомним, что соглашение о дополнительном финансировании было достигнуто на рабочей встрече губернатора Алексея Дюмина с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым в апреле этого года.

 

В Тульской области протекает 1682 реки. В последние годы всё острее стоит вопрос расчистки водных объектов, повышения их пропускной способности.

В регионе уже не первый год ведется работа по восстановлению водных объектов с привлечением субвенций, ежегодно выделяемых министерству природных ресурсов и экологии Тульской области в рамках переданных федеральных полномочий.

Кроме того, расчистка водных объектов при поддержке федерального центра активно реализуется регионом в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В 2020 году завершена расчистка пруда на ручье Рогожня в границах особо охраняемой природной территории регионального значения — памятника природы «Городской парк «Рогожинский». Субвенции из федерального бюджета составили 10 млн руб. Удалено более 10 тыс. куб. м ила.

Завершена реализация мероприятий по расчистке Большого и Нового прудов на р. Уперта в г. Богородицке. На эти цели направлено 56,7 млн руб. Объем удаленных илов составил более 170 тыс. куб. м. Дополнительно проведена реконструкция гидросооружений, образующих пруды общей стоимостью 55,4 млн рублей. Реконструкция плотин и расчистка прудов послужили восстановлению исторического ландшафта и экологии города.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» завершена расчистка участка реки Оки в Белеве Тульской области. Завершается расчистка реки Упы в Одоеве. Общая протяженность расчистки участков двух водных объектов составляет 4,5 км.

С 2022 года по 2030-й запланированы работы по расчистке участков р. Дон на всей протяженности. В настоящее время прорабатывается вопрос по финансированию мероприятий по разработке проектно-сметной документации с их последующей реализацией.

Расчистка водных объектов повысит способность водных объектов к самоочищению, улучшит состояние водных объектов, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на развитие судоходства, а также повысит туристическую привлекательность региона.

 
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:58 +2
Другие статьи по темам
Событие
расчистка рекнацпроектэкология
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Люди кричали, чтобы я бросила Полину из окна»: мать спасенной на пожаре 4-летней девочки рассказала подробности
«Люди кричали, чтобы я бросила Полину из окна»: мать спасенной на пожаре 4-летней девочки рассказала подробности
В Алексине полицейские задержали трех браконьеров
В Алексине полицейские задержали трех браконьеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.