Правительство РФ выделило Тульской области средства на расчистку еще трех рек

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В 2021 году в регион из федерального бюджета направят более 15 млн рублей, в 2022 году – 28 млн рублей.

Средства по нацпроекту «Экология» пойдут на расчистку трех рек:

участка р. Дон в Епифани Кимовского района протяженностью 2 км;

участка р. Шиворонь в Узловском и Киреевском районах (в районе н. п. Дедилово) протяженностью 5 км;

участка р. Скнига в районе н. п. Страховский Заокского района протяженностью 3,5 км.

Напомним, что соглашение о дополнительном финансировании было достигнуто на рабочей встрече губернатора Алексея Дюмина с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым в апреле этого года.

В Тульской области протекает 1682 реки. В последние годы всё острее стоит вопрос расчистки водных объектов, повышения их пропускной способности.

В регионе уже не первый год ведется работа по восстановлению водных объектов с привлечением субвенций, ежегодно выделяемых министерству природных ресурсов и экологии Тульской области в рамках переданных федеральных полномочий.

Кроме того, расчистка водных объектов при поддержке федерального центра активно реализуется регионом в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В 2020 году завершена расчистка пруда на ручье Рогожня в границах особо охраняемой природной территории регионального значения — памятника природы «Городской парк «Рогожинский». Субвенции из федерального бюджета составили 10 млн руб. Удалено более 10 тыс. куб. м ила.

Завершена реализация мероприятий по расчистке Большого и Нового прудов на р. Уперта в г. Богородицке. На эти цели направлено 56,7 млн руб. Объем удаленных илов составил более 170 тыс. куб. м. Дополнительно проведена реконструкция гидросооружений, образующих пруды общей стоимостью 55,4 млн рублей. Реконструкция плотин и расчистка прудов послужили восстановлению исторического ландшафта и экологии города.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» завершена расчистка участка реки Оки в Белеве Тульской области. Завершается расчистка реки Упы в Одоеве. Общая протяженность расчистки участков двух водных объектов составляет 4,5 км.

С 2022 года по 2030-й запланированы работы по расчистке участков р. Дон на всей протяженности. В настоящее время прорабатывается вопрос по финансированию мероприятий по разработке проектно-сметной документации с их последующей реализацией.

Расчистка водных объектов повысит способность водных объектов к самоочищению, улучшит состояние водных объектов, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на развитие судоходства, а также повысит туристическую привлекательность региона.