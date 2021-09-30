В Алексине полицейские задержали трех браконьеров

Сотрудники полиции в Алексине задержали трех мужчин, подозреваемых в незаконной охоте. По предварительным данным, злоумышленники не имели никаких разрешительных документов на отстрел животных.

При этом они отправились в лесной массив на территории Алексинского района для охоты на лося, застрелили животное и забрали мясо с собой.

Полицейские при проведении оперативных мероприятий установили личности и местонахождение вероятных злоумышленников. Дальнейшая проверка подтвердила их причастность к незаконному отстрелу животного. Обнаружено и изъято мясо застреленного в ходе незаконной охоты лося.

В отношении мужчин в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полицейские продолжают работу по выяснению всех деталей противоправной деятельности трех подозреваемых, сообщает пресс-служба ведомства.