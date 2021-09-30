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В Алексине полицейские задержали трех браконьеров

В Алексине полицейские задержали трех браконьеров

Мужчины подстрелили лося и надеялись скрыться с мясом незамеченными.

Сотрудники полиции в Алексине задержали трех мужчин, подозреваемых в незаконной охоте. По предварительным данным, злоумышленники не имели никаких разрешительных документов на отстрел животных.

При этом они отправились в лесной массив на территории Алексинского района для охоты на лося, застрелили животное и забрали мясо с собой. 

Полицейские при проведении оперативных мероприятий установили личности и местонахождение вероятных злоумышленников. Дальнейшая проверка подтвердила их причастность к незаконному отстрелу животного. Обнаружено и изъято мясо застреленного в ходе незаконной охоты лося.

В отношении мужчин в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полицейские продолжают работу по выяснению всех деталей противоправной деятельности трех подозреваемых, сообщает пресс-служба ведомства.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:28 +3
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Место
Тульская областьАлексин
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