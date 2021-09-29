В Туле Ford сначала заехал в кусты, а затем врезался в подъезд многоэтажки: видео

Кадр из видео vk.com/tulazest.

Цель этого странного маневра и состояние совершившего его водителя остались за кадром.

В паблике «Тула. Жесть» появилась видеозапись, снятая камерой, установленной на входе в подъезд дома № 17 по ул. М. Горького.

В среду, 29 сентября, в 10.55 водитель Ford Fusion, паркуясь напротив подъезда, сначала включил заднюю передачу и вдавил газ, въехав в растущие на газоне кусты, а затем врубил первую и с разгона «пошел на таран», врезавшись в подъезд.

К сожалению, мотивы этого странного поступка неизвестны, как и состояние водителя иномарки. Не исключено, что он был пьян. По предварительным данным, никто не пострадал.