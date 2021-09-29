Житель Донского разбил стекло в кабине КамАЗа и утащил оттуда вещи

В Донском полицейские задержали подозреваемого в краже. По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина обратил внимание на припаркованный возле одного из домов КамАЗ. Убедившись, что грузовик стоит без движения несколько дней, он разбил стекло, забрался в кабину и украл оттуда электроинструменты, аккумуляторы и запчасти.

Всё это он планировал продать. Владелец грузовика, обнаружив пропажу вещей, обратился в полицию. Правоохранители быстро установили и задержали вора. Им оказался 18-летний ранее судимый местный житель. Проверяется его причастность к другим похожим хищениям.