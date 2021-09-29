Какие дома Тулы будут обесточены 30 сентября
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.
Они пройдут с 8.00 до 18.00 по следующим адресам:
ул. Советская, 57, 74,
ул. Новомосковская, 5, 7-а, 7,
ул. Металлургов, 24, 26, 26-а,
ул. Волкова, 9, 9-а, 11, 30,
ул. Фабричная, 1, 3, 5,
пос. Октябрьский: 6-й пр-д, 17, 18,
1-й пр-д, 1-13, 8-а,
ул. Кобзева, 1-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 17-а,
ул. Судейского, 17-а,
10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
13-й пр-д, 2-12-а,
8-й пр-д, 18-50 (чётн.), 17-41 (нечётн.), 19-а, 19-б, 21-а,
9-й пр-д, 2-16, 34-46 (чётн.), 12-а, 12-б, 1-19, 39-51 (нечётн),
13-й пр-д, 13, 14, 15,
26-й пр-д, 1-10,
ул. Карпова, 50, 52, 58, 60,
ул. Галкина, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 215, 220, 197,
ул. Р. Зорге, 31, 33,
ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 15, 15-а.