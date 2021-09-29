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Какие дома Тулы будут обесточены 30 сентября
Фото из архива Myslo.

Какие дома Тулы будут обесточены 30 сентября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

Они пройдут с 8.00 до 18.00 по следующим адресам:

ул. Советская, 57, 74,

ул. Новомосковская, 5, 7-а, 7,

ул. Металлургов, 24, 26, 26-а,

ул. Волкова, 9, 9-а, 11, 30,

ул. Фабричная, 1, 3, 5,

пос. Октябрьский: 6-й пр-д, 17, 18,

1-й пр-д, 1-13, 8-а,

ул. Кобзева, 1-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 17-а,

ул. Судейского, 17-а,

10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),

11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),

13-й пр-д, 2-12-а,

8-й пр-д, 18-50 (чётн.), 17-41 (нечётн.), 19-а, 19-б, 21-а,

9-й пр-д, 2-16, 34-46 (чётн.), 12-а, 12-б, 1-19, 39-51 (нечётн),

13-й пр-д, 13, 14, 15,

26-й пр-д, 1-10,

ул. Карпова, 50, 52, 58, 60,

ул. Галкина, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 215, 220, 197,

ул. Р. Зорге, 31, 33,

ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,

ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,

п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 15, 15-а.

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