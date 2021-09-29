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«Дорога смерти» в селе под Тулой: тротуар по пути в школу обустроят в 2022 году

«Дорога смерти» в селе под Тулой: тротуар по пути в школу обустроят в 2022 году

Пока же школьникам придется ходить по опасному маршруту.

Ранее в редакцию Myslo обратились жители села Ненашево Заокского района. Много лет они добиваются обустройства безопасной дороги в населенном пункте. Каждый день детям приходится добираться до школы, а взрослым до работы вдоль оживленной трассы, по которой несутся фуры.
 

Жители просили чиновников обратить внимание на проблему и помочь хотя бы организовать перевозку детей на школьном автобусе.

Myslo запросил комментарий у министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. Нам пришел такой ответ:
 
– По информации ГУ ТО «Тулаавтодор», в августе этого года на автомобильной дороге М-2 «Крым» старого направления 141,84 км (справа) в с. Ненашево оборудован остановочный пункт и до 1 октября там будет установлен остановочный павильон. Ранее на 141,605 км (слева) был оборудован остановочный пункт, а на 141,732 км — пешеходный переход.
 
В соответствии с паспортом этой автомобильной дороги на участке в с. Ненашево тротуар в полосе отвода не предусмотрен.
 
По информации муниципального образования Демидовское Заокского района, в следующем году планируется оборудование тротуаров на участках вдоль ул. Кирова от дома № 2-д до дома № 40 и от дома № 21 до дома № 37. Уже проведена топосъемка для определения границ, подготовлена смета.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:00 0
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