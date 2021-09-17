новости
новости
Регистрация
Жители села под Тулой: «Дети идут в школу по дороге смерти!»

Жители села под Тулой: «Дети идут в школу по дороге смерти!»

Школьный маршрут проходит по опасному участку, а дороги в обход нет.

В редакцию Myslo обратились жители села Ненашево Заокского района. Много лет они добиваются обустройства безопасной дороги в населенном пункте. Каждый день детям приходится добираться до школы вдоль оживленной трассы, по которой несутся фуры.

– Другого способа попасть с одного конца деревни на другой, кроме как по обочине, у жителей попросту нет. Приходится идти около километра по проезжей части, рискуя быть сбитыми огромными фурами. 

Мы, родители, обращались к директору местной школы с просьбой, чтобы наших детей забирал школьный автобус. Но это невозможно, так как нет специально оборудованной площадки для остановки автобуса.


Зимой ходить по трассе еще опаснее – обочину не всегда чистят оперативно. 

Два раза в день дети подвергаются опасности, преодолевая путь по шоссе. Весной и осенью во время дождя и гололеда передвижение еще более опасное, да и машины, пролетая на скорости, обрызгивают грязью с ног до головы, — рассказала местная жительница Ольга.

И прислала в подтверждение своих слов видео. Вот так выглядит часть школьного маршрута:

По словам Ольги, этот километр трассы ранним утром становится «дорогой смерти».

– Много лет назад здесь погиб выпускник школы. Когда подходит сезон и утром поздно рассветает, на дороге темно. Фонари, которые были поставлены, работают не все, а на нашем удаленном краю вообще ни один не работает.

Жители Ненашево просят чиновников обратить внимание на проблему и помочь хотя бы организовать перевозку детей на школьном автобусе.

– С рюкзачком весом от 5 до 8 кг думать о безопасности на дороге дети точно не смогут. Все мысли только о том, как дотащить себя и рюкзак до школы, когда еще совсем темно и хочется спать, — говорят жители.

Myslo обратился за комментарием в министерство транспорта Тульской области.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:50 +8
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская областьНенашево
Прочее
дорога смертиопасная дорогашкольники
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Руководитель АО «КБП» Дмитрий Коноплев: «Я сегодня голосовал сердцем и разумом — за наше будущее, за будущее нашей страны!»
Руководитель АО «КБП» Дмитрий Коноплев: «Я сегодня голосовал сердцем и разумом — за наше будущее, за будущее нашей страны!»
Топ-10 вакансий в Тульской области с самой высокой зарплатой
Топ-10 вакансий в Тульской области с самой высокой зарплатой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.