Жители села под Тулой: «Дети идут в школу по дороге смерти!»

Школьный маршрут проходит по опасному участку, а дороги в обход нет.

В редакцию Myslo обратились жители села Ненашево Заокского района. Много лет они добиваются обустройства безопасной дороги в населенном пункте. Каждый день детям приходится добираться до школы вдоль оживленной трассы, по которой несутся фуры.

– Другого способа попасть с одного конца деревни на другой, кроме как по обочине, у жителей попросту нет. Приходится идти около километра по проезжей части, рискуя быть сбитыми огромными фурами.

Мы, родители, обращались к директору местной школы с просьбой, чтобы наших детей забирал школьный автобус. Но это невозможно, так как нет специально оборудованной площадки для остановки автобуса.



Зимой ходить по трассе еще опаснее – обочину не всегда чистят оперативно.

Два раза в день дети подвергаются опасности, преодолевая путь по шоссе. Весной и осенью во время дождя и гололеда передвижение еще более опасное, да и машины, пролетая на скорости, обрызгивают грязью с ног до головы, — рассказала местная жительница Ольга.

И прислала в подтверждение своих слов видео. Вот так выглядит часть школьного маршрута:

По словам Ольги, этот километр трассы ранним утром становится «дорогой смерти».

– Много лет назад здесь погиб выпускник школы. Когда подходит сезон и утром поздно рассветает, на дороге темно. Фонари, которые были поставлены, работают не все, а на нашем удаленном краю вообще ни один не работает.

Жители Ненашево просят чиновников обратить внимание на проблему и помочь хотя бы организовать перевозку детей на школьном автобусе.

– С рюкзачком весом от 5 до 8 кг думать о безопасности на дороге дети точно не смогут. Все мысли только о том, как дотащить себя и рюкзак до школы, когда еще совсем темно и хочется спать, — говорят жители.

Myslo обратился за комментарием в министерство транспорта Тульской области.