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Бегом вверх на 22-й этаж: тульские пожарные провели экстремальные соревнования

Бегом вверх на 22-й этаж: тульские пожарные провели экстремальные соревнования

Репортаж Myslo.

28 сентября тульские пожарные впервые провели соревнования «Вертикальный вызов» по скоростному подъему на 22-й этаж многоквартирного дома.
 
Стоит отметить, что вес полной экипировки огнеборца – примерно 18 кг, и преодолеть в ней все 420 ступеней 66-метрового здания — задача, которая под силу не каждому. Но никто из более чем сотни участников не сошел с дистанции — справились все, даже девушки.
 
 
За одним из пожарных бежал я, автор репортажа, корреспондент Myslo Сергей Стариков. Делюсь впечатлениями!
 
До 9-го этажа — приемлемо. 15-й этаж — уже и не особенно хочется подниматься дальше. 18-й этаж — одышка, начало «заносить» на поворотах. 20-й этаж — почти непреодолимое желание выключить камеру и сойти с дистанции. Финишный 22-й этаж — ноги «забились» и стали как деревянные, не хватает кислорода, сердце готово выпрыгнуть из груди. Результат — 3 минуты 33 секунды.
 
 
Всего в состязаниях приняли участие более ста пожарных и спасателей, лучших бойцов более чем из пятидесяти подразделений. Помимо основной площадки соревнования для гостей работали выставка пожарно-спасательной техники и полевая кухня.
 

 

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Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 1
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 2
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 3
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 4
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 5
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 6
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 7
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 8
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 9
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 10
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 11
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 12
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 13
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 14
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 15
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 16
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 17
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 18
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 19
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 20
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 21
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 22
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 23
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 24
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 25
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 26
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 27
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 28
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 29
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 30
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 31
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 32
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 33
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 34
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 35
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 36
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 37
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 38
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 39
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 40
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 41
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 42
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 43
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 44
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 45
Тульские пожарные провели соревнования по бегу на 22-этаж, Фото: 46
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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