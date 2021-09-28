Бегом вверх на 22-й этаж: тульские пожарные провели экстремальные соревнования

28 сентября тульские пожарные впервые провели соревнования «Вертикальный вызов» по скоростному подъему на 22-й этаж многоквартирного дома.

Стоит отметить, что вес полной экипировки огнеборца – примерно 18 кг, и преодолеть в ней все 420 ступеней 66-метрового здания — задача, которая под силу не каждому. Но никто из более чем сотни участников не сошел с дистанции — справились все, даже девушки.

За одним из пожарных бежал я, автор репортажа, корреспондент Myslo Сергей Стариков. Делюсь впечатлениями!

До 9-го этажа — приемлемо. 15-й этаж — уже и не особенно хочется подниматься дальше. 18-й этаж — одышка, начало «заносить» на поворотах. 20-й этаж — почти непреодолимое желание выключить камеру и сойти с дистанции. Финишный 22-й этаж — ноги «забились» и стали как деревянные, не хватает кислорода, сердце готово выпрыгнуть из груди. Результат — 3 минуты 33 секунды.

Всего в состязаниях приняли участие более ста пожарных и спасателей, лучших бойцов более чем из пятидесяти подразделений. Помимо основной площадки соревнования для гостей работали выставка пожарно-спасательной техники и полевая кухня.