Туляки завоевали медали на соревнованиях по плаванию

На фото Анастасия Костина

В соревнованиях принимали участие юноши 15-16 лет (2005-2006 г. р.) и девушки 13-14 лет (2007-2008 г. р.), а также юниоры 17-18 лет (2003-2004 г. р.) и юниорки 15-17 лет (2004-2006 г. р.).

Среди девушек 13-14 лет бронзовую медаль первенства ЦФО на дистанции 200 метров вольным стилем завоевала спортсменка тульской спортшколы олимпийского резерва «Восток» Анастасия Костина. Спортсменку подготовили Алексей и Валентина Панферовы.

Ещё один представитель Тульской области, 15-летний Александр Кузнецов, завоевал серебряную медаль в заплыве баттерфляем на 200 метров. Его тренируют Борис Фердман и Юрий Бетехтин.

UPD: публикация дополнена в 21.50.