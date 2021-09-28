Последние дома тульского ЖК «Времена года» достроят к 1 декабря

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В ЖК «Молодежный» были нарушены сроки сдачи 9 домов. Дома № 13, 14, 17 четвертого этапа строительства сданы в эксплуатацию, квартиры уже передаются дольщикам. На домах № 15 и 16 общие строительные работы завершены, идёт благоустройство, ключи собственники получат в октябре. Дома № 18 и 21 планируется сдать до конца ноября, а 19-й и 20-й будут готовы к концу года. Застройщику поручено увеличить число строителей на площадке и в срок выполнить все обязательства перед дольщиками.

На стройплощадке ЖК «Баташевский сад» сданы дома № 3, 4, 5, сроки строительства которых ранее переносились. 204 дольщика уже приняли квартиры. Кроме того, завершено благоустройство территории и установлены современные детские площадки.

Достройку проблемных домов ЖК «Времена года» и ЖК «I-й Юго-Восточный микрорайон» осуществляет Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Тульской области. По обращению Алексея Дюмина на эти цели федеральным фондом было выделено более миллиарда рублей.

Последние три дома ЖК «Времена года» планируют достроить к 1 декабря. Около 300 дольщиков должны получить квартиры до конца года.

В микрорайоне Юго-Восточный продолжается достройка двух проблемных домов. В доме № 12 полностью заменили все оконные блоки, элементы и инженерную инфраструктуру, несоответствующую проектной документации и современным требованиям. Устраняются последние замечания инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору. Квартиры планируется передать до конца октября. Продолжается активное строительство дома № 23, его планировалось сдать в ноябре 2022 года, но застройщик пообещал закончить работы на три месяца раньше – в августе.

– Вопросы завершения объектов долевого строительства – на особом контроле регионального правительства и лично губернатора. Мы видим положительную динамику в решении проблемных вопросов, но есть моменты, в которых застройщикам необходимо усилить работу. Дома должны быть достроены в соответствии со всеми требованиями к качеству, а квартиры переданы жителям как можно скорее, – отметил Валерий Шерин.