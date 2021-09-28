«Накажи автохама»: тульские способы парковки могут удивлять!

Предлагаем вашему вниманию свежую подборку кадров, которые прислали в редакцию Myslo читатели. На снимках автомобили, которые, по мнению жителей города, нарушают правила дорожного движения либо создают неудобства окружающим.

«Парковка на тротуаре прямо перед входом к нотариусу Слуту. Видимо, сил не хватает припарковаться на дороге и дойти 20 метров. Тульская область, Новомосковск, ул. Московская, 4. Снято 17.09.2021 в 11.40», — сообщил нам Эдуард Затоковенко.

«Парковка от бога. Двор по ул. Лейтейзена, 7. Снято 18.09.2021 в 18.50», – возмущен туляк.

«Тула, двор дома № 29 по ул. Ершова. Этот автомобиль без зазрения совести паркуется мало того что на газонах, так еще эта тварь Божья все кустарники заездил, для него это, похоже, уже норма!!! Пожалуйста, прославьте «героя» в вашей рубрике, чтобы больше неповадно было так делать. Может, у человека проснется-таки совесть, если таковая у него осталась! Снято 18.09.2021 в 10.30», – возмущен Александр.

«Парковка перед подъездом. Тула, ул. Новомосковская, 25, четвертый подъезд. Снято 19.09.2021 в 13.59», – сообщила автор снимка.

«Воскресенье, 26 сентября, 13.15. Легковушки наглухо блокировали въезд к парковке у дворца Бобринского в Богородицке», – сообщил читатель.

«Тула, микрорайон Левобережный. Умудрился припарковаться и на газоне, и на пешеходной дорожке. Снято 22.09.2021 в 7.20», – рассказала автор фото.

«Тула, ул. Академика Павлова, рядом с рынком «Салют». Снято 18 сентября», – рассказал туляк.

«Тула, ул. Арсенальная, 5. Перегородил тротуар, ни пройти ни проехать. Припарковался ближе 5 метров от пересечения проезжих частей. В ГИБДД тоже сообщил. Снято 23.09.2021 в 12.20», – пояснил туляк.

«Езда по тротуару и парковка на газоне. Тула, Мясново, 8-й проезд, дом 77. Снято в 14.30», – написал автор видео.

«Езда по тротуару и парковка на газоне. Тула, Одоевское шоссе, 34-36. Снято в 14.00», -– написал автор видео.

«Тула, ул. Оборонная. Стоит на тротуаре. Снято 16 сентября в 15.30», – сообщил автор.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.