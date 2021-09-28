«Накажи автохама»: тульские способы парковки могут удивлять!
Продолжаем публиковать материалы читателей.
«Парковка от бога. Двор по ул. Лейтейзена, 7. Снято 18.09.2021 в 18.50», – возмущен туляк.
«Парковка перед подъездом. Тула, ул. Новомосковская, 25, четвертый подъезд. Снято 19.09.2021 в 13.59», – сообщила автор снимка.
«Воскресенье, 26 сентября, 13.15. Легковушки наглухо блокировали въезд к парковке у дворца Бобринского в Богородицке», – сообщил читатель.
«Тула, микрорайон Левобережный. Умудрился припарковаться и на газоне, и на пешеходной дорожке. Снято 22.09.2021 в 7.20», – рассказала автор фото.
«Езда по тротуару и парковка на газоне. Тула, Мясново, 8-й проезд, дом 77. Снято в 14.30», – написал автор видео.
«Езда по тротуару и парковка на газоне. Тула, Одоевское шоссе, 34-36. Снято в 14.00», -– написал автор видео.
«Тула, ул. Оборонная. Стоит на тротуаре. Снято 16 сентября в 15.30», – сообщил автор.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.
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