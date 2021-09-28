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Кардиолог расскажет тулякам о профилактике болезней сердца
Изображение Myriams-Fotos с сайта Pixabay

Кардиолог расскажет тулякам о профилактике болезней сердца

Задать свои вопросы все желающие смогут во время онлайн-трансляции.

В среду, 29 сентября, в 12.00, в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдёт очередной эфир из цикла «Отвечают врачи», приуроченный к Всемирному дню сердца.

На вопросы жителей региона будет отвечать заведующая кардиологическим отделением городской больницы № 13 Елена Мельникова. Задать ей вопрос можно в сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.

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Тульская областьТула
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