Кардиолог расскажет тулякам о профилактике болезней сердца

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Задать свои вопросы все желающие смогут во время онлайн-трансляции.

В среду, 29 сентября, в 12.00, в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдёт очередной эфир из цикла «Отвечают врачи», приуроченный к Всемирному дню сердца.

На вопросы жителей региона будет отвечать заведующая кардиологическим отделением городской больницы № 13 Елена Мельникова. Задать ей вопрос можно в сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.