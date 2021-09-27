Изображение Muhammad Abdullah с сайта Pixabay
Где в Туле отключат свет 28 сентября
Ремонтно-профилактические работы пройдут с 9 до 18 часов.
Работы запланированы по следующим адресам:
- ул. Октябрьская, 41, 43, 45, 47, 49, 77,
- ул. Галкина, 20, 22, 24, 26,
- ул. М Горького, 2,
- ул. Гоголевская, 65/ул. Бундурина, 29, 39,
- ул. Свободы, 38, 38-а,
- ул. Ф. Энгельса, 40,
- ул. Глухополянская, 52-64,
- ул. Лобачевского, 2-26,
- ул. Лобачевского, 62-б, 82-а,
- ул. Академика Павлова, 1-д,
- пр-т Ленина, 111, 111-а, 111-б,
- ул. Кутузова, 13, 6, 15-б,
- ул. Баженова, 10-б, 6,
- п. Лихвинка, 3-й Лихвинский пр-д 1-16,
- 4-й Лихвинский пр-д 1-37,
- пр-д Косой 1-19,
- п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.),
- ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,
- 1-й пр-д, 2, 3, 5, 6, 7,
- 2-й пр-д, 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30,
- 3-й пр-д, 3, 5, 4-12 (чётн.),
- 25-й пр-д, 10, 12, 14,
- 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 3-26,
- 23-й пр-д, 2-24,
- Мясново: 12-й пр-д, 13-21 (нечётн.), 10, 14-20 (чётн.),
- ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63,
- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
- 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
- ул. Воздухофлотская, 48-54,
- 10-й пр-д, 21, 22,
- 11-й пр-д, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а,
- 12-й пр-д, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22,
- 10-й пр-д, 21, 22,
- 5-й Полюсный пр-д, 1-11 (нечётн.), 2, 4,
- 18-й пр-д, 21, 40-48 (чётн.),
- п. Косая Гора: ул. Советская, 51-77 (нечётн.),
- ул. Прогресс, 35, 37, 39-а,
- п. Михалково: 2-й-3-й Михалковские пр-ды,
- ул. Колхозная, 122-158 (чётн.), 81-115 (нечётн.), 115-а, 101-а, 148-а, 154-а, 91-а, 99-а,
- пер. Колхозный, 3-19 (нечётн.),
- ул. Косогорская.
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