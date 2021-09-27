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В Тульской областной библиотеке пройдут консультации для пенсионеров
Фото из архива MySlo

В Тульской областной библиотеке пройдут консультации для пенсионеров

Узнать о порядке расчёта пенсий и выплате социальных пособий можно будет 30 сентября.

Сотрудник регионального Отделения Пенсионного фонда России проведёт приём граждан по вопросам пенсионного и социального законодательства. Посетители смогут уточнить порядок расчета пенсий, правила назначения и выплаты социальных пособий и т. д.

Консультации пройдут в четверг, 30 сентября, с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Тургеневская, д. 48, 2 этаж, к. 208.

 

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