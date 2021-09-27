За неделю на дорогах Тульской области задержали 69 пьяных водителей
Общее число нарушений, зафиксированных сотрудниками ГИБДД, перевалило за 70 тысяч.
С 20 по 26 сентября сотрудниками тульской Госавтоинспекции пресечено 70779 нарушений ПДД, из них:
- 65166 правонарушений пресечены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации (как правило, это превышение скорости и выезд на встречную полосу),
- 99 водителей нарушили правила перевозки детей,
- 63 автовладельца не пропустили пешеходов или других водителей,
- 21 человек сел за руль, будучи лишенным права управления транспортными средствами,
- 93 водителя управляли машинами с чрезмерно тонированными стёклами,
69 автомобилистов сели за руль подшофе,20 из них отказались от медосвидетельствования, а семь – совершили рецидив и теперь получат уголовное наказание. Порядка 5000 административных материалов составлены за иные нарушения ПДД, 185 машин перемещены на штрафстоянку.
Сотрудники тульской Госавтоинспекции напоминают: за нетрезвое вождение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, есть риск оказаться в местах лишения свободы на срок до 2 лет.
Если в темное время суток вы заметили на трассе вне населенного пункта пешехода или вам достоверно известно о факте пьяной езды, сообщите об этом в ГИБДД. Инспекторы оперативно отреагируют на ваше обращение и примут необходимые меры.
- ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
- ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
- Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13.