За неделю на дорогах Тульской области задержали 69 пьяных водителей

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С 20 по 26 сентября сотрудниками тульской Госавтоинспекции пресечено 70779 нарушений ПДД, из них:

65166 правонарушений пресечены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации (как правило, это превышение скорости и выезд на встречную полосу),

99 водителей нарушили правила перевозки детей,

63 автовладельца не пропустили пешеходов или других водителей,

21 человек сел за руль, будучи лишенным права управления транспортными средствами,

93 водителя управляли машинами с чрезмерно тонированными стёклами,

69 автомобилистов сели за руль подшофе,20 из них отказались от медосвидетельствования, а семь – совершили рецидив и теперь получат уголовное наказание. Порядка 5000 административных материалов составлены за иные нарушения ПДД, 185 машин перемещены на штрафстоянку.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции напоминают: за нетрезвое вождение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, есть риск оказаться в местах лишения свободы на срок до 2 лет.

Если в темное время суток вы заметили на трассе вне населенного пункта пешехода или вам достоверно известно о факте пьяной езды, сообщите об этом в ГИБДД. Инспекторы оперативно отреагируют на ваше обращение и примут необходимые меры.