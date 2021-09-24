Сайдинг можно везде: в Туле старинное здание машколледжа начали обшивать красными панелями

Фото: vk.com/tulainpast.

Здание третьего корпуса машиностроительного колледжа им. Н. Демидова (Веневское шоссе, 3) начали обшивать красными панелями. Об этом сообщается в паблике «Тула ушедшего века».

от 17.06.21 уже приносит свои плоды. Ведь теперь можно обшивать любое здание чем угодно без всякого согласования! Добро пожаловать в мир конструктора Лего…» — гласит запись на «Здание колледжа, построенное в 1930-е годы, является интересным архитектурным объектом (постконструктивизм) и на наших глазах покрывается красным пластиком, теряя свою архитектурную идентичность! По всей видимости, скандальное постановление главы администрации г. Тулы Д. Миляевауже приносит свои плоды. Ведь теперь можно обшивать любое здание чем угодно без всякого согласования! Добро пожаловать в мир конструктора Лего…» — гласит запись на страничке в ВК.

Напомним, в начале сентября мы писали про ядовито-желтый сайдинг , который может остаться на здании Дома ребенка в Туле. Ситуацию прокомментировали в городской администрации:

– ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка № 1» обратился в управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы с заявлением о согласовании внешнего вида фасада здания по адресу: Тула, ул. Ф. Энгельса, 97.

В связи с тем, что в июне 2021 года внесены изменения в постановление администрации от 18.08.2020 № 2737 «Об оформлении Паспорта внешнего вида фасада здания (сооружения)» в части исключения норм, касающихся определения цветовых решений и типов отделочных материалов, используемых при формировании колористических решений фасадов зданий, паспорт внешнего вида управлением был согласован.