Фото: vk.com/tulainpast.
Сайдинг можно везде: в Туле старинное здание машколледжа начали обшивать красными панелями
По мнению автора паблика «Тула ушедшего века», здание потеряет свою архитектурную идентичность.
Здание третьего корпуса машиностроительного колледжа им. Н. Демидова (Веневское шоссе, 3) начали обшивать красными панелями. Об этом сообщается в паблике «Тула ушедшего века».
«Здание колледжа, построенное в 1930-е годы, является интересным архитектурным объектом (постконструктивизм) и на наших глазах покрывается красным пластиком, теряя свою архитектурную идентичность! По всей видимости, скандальное постановление главы администрации г. Тулы Д. Миляева
от 17.06.21 уже приносит свои плоды. Ведь теперь можно обшивать любое здание чем угодно без всякого согласования! Добро пожаловать в мир конструктора Лего…» — гласит запись на страничке в ВК.
Напомним, в начале сентября мы писали про ядовито-желтый сайдинг, который может остаться на здании Дома ребенка в Туле. Ситуацию прокомментировали в городской администрации:
– ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка № 1» обратился в управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы с заявлением о согласовании внешнего вида фасада здания по адресу: Тула, ул. Ф. Энгельса, 97.
В связи с тем, что в июне 2021 года внесены изменения в постановление администрации
от 18.08.2020 № 2737 «Об оформлении Паспорта внешнего вида фасада здания (сооружения)» в части исключения норм, касающихся определения цветовых решений и типов отделочных материалов, используемых при формировании колористических решений фасадов зданий, паспорт внешнего вида управлением был согласован.
Напомним, эта история длится уже два года. Туляки забили тревогу, когда увидели, как отремонтировали 100-летнее здание. На его обшивку, согласно сайту госзакупок, потратили 2 455 572,82 рубля.
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