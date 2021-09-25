Удержание пулеметов, кантовка колеса, тяга «Тигра»: в Туле прошел турнир «Универсальный солдат»

Фото Сергея Боброва.

Сегодня, 25 сентября, в парке «Патриот Тула» прошел фестиваль по силовому многоборью «Универсальный солдат». Участники соревновались в комплексе упражнений на выносливость, силу и скорость.

Среди упражнений у мужчин были подтягивания, прыжки в высоту, удержание пулеметов, кантовка колеса весом 150 кг, установка наковальни весом 88 кг, тяга броневика «Тигр» и др. Внеконкурсными состязаниями стали армрестлинг и подъем гирь.



Фото из группы ВКонтакте «Сила Тулы (ФБТО)».

Женщины соревновались в сгибании туловища на скамье, приседаниях, кантовке колеса, тяге автомобиля и др.