новости
новости
Регистрация
Чиновники о панелях на старинном здании: «Дом не является объектом культурного наследия»

Чиновники о панелях на старинном здании: «Дом не является объектом культурного наследия»

Администрация отреагировала на возмущенную публикацию о том, что старинное здание машколледжа на Веневском шоссе обшивают красными панелями.

Инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия сообщила Myslo, что «здание расположенное по адресу: город Тула, Веневское шоссе, дом 3 объектом культурного наследия не является и на государственной охране не состоит».
 
В администрации города сообщили, что «ремонт здания машколледжа производится в рамках нацпроекта «Образование». Перед проведением ремонтных работ в установленном порядке с администрацией города Тулы согласован колористический паспорт.
 
Паспорт внешнего вида фасада здания колледжа был согласован Управлением градостроительства и архитектуры администрации города Тулы 02 февраля 2021 года. Данный паспорт был внесен в Реестр Паспортов колористического решения фасадов зданий, строений и сооружений в городе Туле и Паспортов внешнего вида зданий, строений и сооружений в городе Туле 03 февраля 2021 года за номером 477-Прол.
Паспорт согласован в соответствие с Правилами благоустройства города Тулы.
 
Упомянутое в тексте постановление главы администрации города Тулы не имеет к данной ситуации никакого отношения, поскольку было принято гораздо позднее, а именно 17 июня 2021 года».
 
 
Напомним, ранее на Myslo со ссылкой на паблик «Тула ушедшего века» появилась публикация о том, что старинное здание на Веневском шоссе обшивают при ремонте красными панелями. Это возмутило туляков
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 20:20 −11
Другие статьи по темам
Событие
машколледжсайдинг
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на улице Советской и проспекте Ленина ограничат движение троллейбусов
В Туле на улице Советской и проспекте Ленина ограничат движение троллейбусов
Последние выходные сентября будут холодными и дождливыми
Последние выходные сентября будут холодными и дождливыми
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.