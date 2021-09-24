Чиновники о панелях на старинном здании: «Дом не является объектом культурного наследия»

Администрация отреагировала на возмущенную публикацию о том, что старинное здание машколледжа на Веневском шоссе обшивают красными панелями.

Инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия сообщила Myslo, что «здание расположенное по адресу: город Тула, Веневское шоссе, дом 3 объектом культурного наследия не является и на государственной охране не состоит».

В администрации города сообщили, что «ремонт здания машколледжа производится в рамках нацпроекта «Образование». Перед проведением ремонтных работ в установленном порядке с администрацией города Тулы согласован колористический паспорт.

Паспорт внешнего вида фасада здания колледжа был согласован Управлением градостроительства и архитектуры администрации города Тулы 02 февраля 2021 года. Данный паспорт был внесен в Реестр Паспортов колористического решения фасадов зданий, строений и сооружений в городе Туле и Паспортов внешнего вида зданий, строений и сооружений в городе Туле 03 февраля 2021 года за номером 477-Прол.

Паспорт согласован в соответствие с Правилами благоустройства города Тулы.

Упомянутое в тексте постановление главы администрации города Тулы не имеет к данной ситуации никакого отношения, поскольку было принято гораздо позднее, а именно 17 июня 2021 года».