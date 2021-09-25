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В Туле скончалась бывшая председатель областной избирательной комиссии Валентина Федосеева

В Туле скончалась бывшая председатель областной избирательной комиссии Валентина Федосеева

Прощание состоится 27 сентября в 13.30 во Всехсвятском соборе.

В Туле на 70-м году жизни скончалась бывшая председатель областной избирательной комиссии Валентина Алексеевна Федосеева.

Она вошла в историю избирательной системы региона как единственная женщина, возглавлявшая избирательную комиссию Тульской области за почти 28 лет ее существования. Под ее руководством комиссия работала два состава — с 2003 по 2011 год.

Именно при ней в 2008 году в Новомосковске состоялся уникальный эксперимент по использованию интернет-технологий впервые в практике российских выборов. Она стала инициатором формирования в регионе первой молодежной избирательной комиссии.

Избирательная комиссия Тульской области выразила родным и близким Валентины Федосеевой соболезнования.

- Профессионал с большой буквы, дальновидный руководитель, неравнодушный человек — такой Валентину Алексеевну запомнят коллеги и друзья.

Прощание состоится 27 сентября в 13.30 во Всехсвятском соборе.

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