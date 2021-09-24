Туляк предложил взятку, когда его задержали за взятку

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В Курской области суд вынес приговор жителю Тульской области, который дважды пытался откупиться от сотрудников местной таможни.

Дело было в прошлом году. В ходе расследования установлено, что мужчина пытался ввезти в Россию коммерческую партию саженцев плодовых деревьев. Разрешительных документов на них у него не было. Чтобы груз беспрепятственно пропустили через границу, туляк попытался дать 100 америанских долларов сотруднику дежурной смены таможенного поста МАПП Суджа.

«Таможенник о предложении незаконного денежного вознаграждения сообщил вышестоящему руководству. Взяткодатель был задержан с поличным при передаче денег. Пытаясь избежать ответственности за совершенное административное нарушение таможенного законодательства, гражданин России совершил более тяжкое, уголовно наказуемое деяние — дачу взятки должностному лицу таможенного органа», — сообщает пресс-служба курской таможни.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество) и назначили штраф в размере 12 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.