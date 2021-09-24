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Сбер открыл благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми

Сбер открыл благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми

Публикуем реквизиты для тех, кто хочет помочь.

СберБанк соболезнует семьям и близким погибших в Перми и сообщает об открытии счета для пожертвований им, а также пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Получателем средств является Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения», которая выступила с соответствующей инициативой. На благотворительный счет в СберБанке правительство Пермского края объявило сбор средств пострадавшим и семьям погибших.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств

Наименование организации: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»

Р/с 40603810749774000007 (рублевый)

Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк»

Кор/счет 30101810900000000603

ИНН 5906008495

КПП 590201001

БИК 042202603

ОГРН 1025901366842

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 12:23
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