В Туле на ремонт театра кукол выделили более 163 млн рублей
Правительство региона подписало соответствующее постановление.
Тульский государственный театр кукол капитально отремонтируют. На реконструкцию здания, расположенного на улице Советской, направят 163 596 064 руб. Такое постановление подписал первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.
Общая площадь здания составляет 1909,26 кв. м. Деньги выделят в 2022 году.
Отметим, что ранее на ремонт театра из бюджета Тульской области выделяли 8 млн рублей. Их направили на первоочередной ремонт кровли.
Здание театра построено в XVIII веке и является одним из старейших объектов культурного наследия в центре города. А потому состояние фасада, кровли, фундамента и несущих конструкций, инженерных сетей требует особого внимания.