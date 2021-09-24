В Туле на ремонт театра кукол выделили более 163 млн рублей

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Тульский государственный театр кукол капитально отремонтируют. На реконструкцию здания, расположенного на улице Советской, направят 163 596 064 руб. Такое постановление подписал первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Общая площадь здания составляет 1909,26 кв. м. Деньги выделят в 2022 году.

Отметим, что ранее на ремонт театра из бюджета Тульской области выделяли 8 млн рублей. Их направили на первоочередной ремонт кровли.

Здание театра построено в XVIII веке и является одним из старейших объектов культурного наследия в центре города. А потому состояние фасада, кровли, фундамента и несущих конструкций, инженерных сетей требует особого внимания.