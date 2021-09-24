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Черный еловый усач больше не угрожает Плавскому лесничеству
Фото: ru.wikipedia.org.

Черный еловый усач больше не угрожает Плавскому лесничеству

На территории угодий отменен карантинный фитосанитарный режим.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели мониторинг карантинного фитосанитарного состояния в Плавском лесничестве, расположенном на территории Щекинского района Тульской области. Площадь лесных угодий – более 17 тысяч гектаров.

В 2020 году в лесничестве были уточнены границы очага карантинного объекта, установлены карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим по карантинному вредному организму – в плавских лесах расплодился малый черный еловый усач. Был разработан план мероприятий по борьбе с вредителем.

В этом году выяснилось, что черный еловый усач побежден – согласно заключениям карантинной экспертизы, проведенной подведомственной Россельхознадзору Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией, карантинные вредители в лесничестве не выявлены. Карантин отменен.

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Тульская областьЩекинский район
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