Черный еловый усач больше не угрожает Плавскому лесничеству

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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели мониторинг карантинного фитосанитарного состояния в Плавском лесничестве, расположенном на территории Щекинского района Тульской области. Площадь лесных угодий – более 17 тысяч гектаров.

В 2020 году в лесничестве были уточнены границы очага карантинного объекта, установлены карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим по карантинному вредному организму – в плавских лесах расплодился малый черный еловый усач. Был разработан план мероприятий по борьбе с вредителем.

В этом году выяснилось, что черный еловый усач побежден – согласно заключениям карантинной экспертизы, проведенной подведомственной Россельхознадзору Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией, карантинные вредители в лесничестве не выявлены. Карантин отменен.