Дмитрий Савельев снова будет представлять Тульскую область в Совете Федерации

Фото из архива Myslo.

Он был сенатором в 2016 году.

Алексей Дюмин наделил Дмитрия Савельева полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Тульской области сроком на 5 лет. Соответствующий Указ размещен на портале правительства Тульской области и направлен в Совет Федерации.

Аналогичную должность Дмитрий Савельев занимал с 2016 года и был членом Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Также он является одним из самых богатых политиков и чиновников России.