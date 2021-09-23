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Дмитрий Савельев снова будет представлять Тульскую область в Совете Федерации
Фото из архива Myslo.

Дмитрий Савельев снова будет представлять Тульскую область в Совете Федерации

Он был сенатором в 2016 году.

Алексей Дюмин наделил Дмитрия Савельева полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Тульской области сроком на 5 лет. Соответствующий Указ размещен на портале правительства Тульской области и направлен в Совет Федерации.

Аналогичную должность Дмитрий Савельев занимал с 2016 года и был членом Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Также он является одним из самых богатых политиков и чиновников России.

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