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Учеников тульского Центра образования № 32 перевели в другую школу
Фото yandex.ru.

Учеников тульского Центра образования № 32 перевели в другую школу

В ЦО идет ремонт системы отопления.

В редакцию обратились родители детей, которые занимаются в секциях ЦО № 32. Они рассказали, что на днях школу на ул. Седова закрыли на длительный ремонт, а детей переводят в другие учебные заведения.

Так ли всё на самом деле и почему ремонт идет в учебное время? Myslo обратился за разъяснениями в администрацию города.

Выяснилось, что Центр образования № 32 имени генерала И. В. Болдина участвует в программе «Народный бюджет – 2021». В программу включены работы по замене системы отопления в школьном структурном подразделении ЦО на ул. Седова, 35.

– В связи с повышением цен на стройматериалы возникла необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию с перерасчетом стоимости работ. Такое решение было принято заказчиком при согласовании с родительской общественностью и с учетом пожеланий выполнить работы по ремонту системы отопления в данном календарном году, — пояснили в администрации.
 
– Аукционные процедуры проведены. Городской службой единого заказчика заключен контракт с подрядной организацией на выполнение ремонта инженерных коммуникаций.
 
Предполагаемый срок окончания работ — середина ноября 2021 года.
На время ремонта образовательный процесс школьников данного учебного корпуса организован в территориальной близости на базе второго структурного подразделения центра образования № 32 по адресу: г. Тула, ул. Серебровская, 32.
 
В ходе родительских собраний родители (законные представители) проинформированы о сроках выполнения работ и особенностях организации образовательного процесса.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:24 +1
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