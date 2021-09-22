Фото из архива Myslo.
В Донском с балкона четвертого этажа выпала 11-классница
Девушку госпитализировали с различными травмами.
Накануне вечером в Донском на ул. Новой с балкона четвертого этажа выпала 17-летняя девушка. По нашей информации, она является ученицей 11 класса.
С различными травмами пострадавшую забрали в больницу.
По данному факту Следственный комитет по Тульской области проводит доследственную проверку. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе ведомства. Все подробности происшествия устанавливаются.
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