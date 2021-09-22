В Донском с балкона четвертого этажа выпала 11-классница

Фото из архива Myslo.

Накануне вечером в Донском на ул. Новой с балкона четвертого этажа выпала 17-летняя девушка. По нашей информации, она является ученицей 11 класса.

С различными травмами пострадавшую забрали в больницу.

По данному факту Следственный комитет по Тульской области проводит доследственную проверку. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе ведомства. Все подробности происшествия устанавливаются.