Сегодня состоялась торжественная церемония вступления в должность.

Алексей Дюмин официально вступил в должность губернатора Тульской области. Церемония состоялась сегодня, 22 сентября, в Доме дворянского собрания.

На торжественное мероприятие прибыли высокопоставленные гости, среди которых полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие.

Алексей Дюмин принес присягу губернатора Тульской области.