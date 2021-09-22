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Алексей Дюмин официально вступил в должность губернатора Тульской области

Алексей Дюмин официально вступил в должность губернатора Тульской области

Сегодня состоялась торжественная церемония вступления в должность.

Алексей Дюмин официально вступил в должность губернатора Тульской области. Церемония состоялась сегодня, 22 сентября, в Доме дворянского собрания. 

На торжественное мероприятие прибыли высокопоставленные гости, среди которых полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие.

Алексей Дюмин принес присягу губернатора Тульской области.

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