Алексей Дюмин официально вступил в должность губернатора Тульской области
Сегодня состоялась торжественная церемония вступления в должность.
Алексей Дюмин официально вступил в должность губернатора Тульской области. Церемония состоялась сегодня, 22 сентября, в Доме дворянского собрания.
На торжественное мероприятие прибыли высокопоставленные гости, среди которых полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие.
Алексей Дюмин принес присягу губернатора Тульской области.
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