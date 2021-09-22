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«Люди лезут под колеса»: в Туле на ул. Ложевой не работает пешеходный светофор

«Люди лезут под колеса»: в Туле на ул. Ложевой не работает пешеходный светофор

Светофор не работает с утра 21 сентября.

О том, что в оживленном месте сломался пешеходный светофор, редакции Myslo рассказали читатели:

– У нас на Ложевой в районе остановки «Океан» сломался пешеходный светофор. Он включался для пешеходов по требованию, с кнопки, в часы пик сам выставлял время. А теперь кнопка не работает. Сейчас на переходе творится хаос: самые терпеливые ждут, когда на перекрестке с ул. Калинина все машины встанут, а остальные просто идут. Мамы с колясками, бабульки… Еще и водителей проклинают, что те не пропускают! 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:51 +3
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