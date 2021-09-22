25 сентября день рождения Тульского экзотариума: полная афиша мероприятий
Зоопарк приглашает гостей.
Посетителей двух экспозиций и пользователей интернета ждет разнообразная программа.
НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
- С 11.50 на площадке перед новым зданием экзотариума пройдет праздничный концерт (надеемся, погода позволит его провести). Перед публикой выступит ансамбль современного танца «Топ» и широко известная школа танцев LOOK AT ME под руководством Сергея Замотина.
- 12.00–17.00 Испытания в стиле форта «Боярд», игры, мастер-классы, викторины, общение на английском языке и много разных иммерсивных мероприятий от наших друзей и партнеров.
Лекторий:
- 13.30–14.00, 15.30–16.00, 18.00–18.30 Викторина «А где же логика?».
- 17.00–17.40 «Знакомьтесь – Серпентина Юрьевна!». Презентация истории самого известного в Туле тираннозавра.
- 18.30–19.00 Презентация программ «Виртуальный зоопарк», премьера фильма «Питомец», снятого на базе экзотариума.
- 12.00–13.30, 14.00–15.30, 16.00–17.00 «Интерактивная прыговая» для самых маленьких.
- 19.00–20.00 Разбор биоляпов в кино: «Биологи против фильмов ужасов».
Выставочный зал:
- 10.00-20.00 Выставка «Пластмассовый мир».
- В течение всего дня в экспозиции: показательные кормления, общение с нашими дружелюбными и обаятельными экскурсоводами.
Входной билет: новая экспозиция (ЦПКиО им. П. П. Белоусова): 100-300 руб., дети до 7 лет бесплатно, телефон для справок (4872) 77-01-18.
СТАРАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
- 11.00–11.15, 16.00–16.15 «Ням-ням-шоу».
- 12.00–12.30, 15.00–15.30 «Тайны пряностей». Тематическое занятие.
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13.00–15.00 «Ароматное рисование». Мастер-класс от Тульской областной детской библиотеки.
Старая экспозиция (ул. Октябрьская, 26): 100-200 руб., дети до 7 лет бесплатно, телефон для справок (4872) 77-01-18.
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Для интернет-аудитории
- 10.00–10.40 «Знакомьтесь – Серпентина Юрьевна!». Презентация истории самого известного в Туле тираннозавра. Интернет-версия.
- 10.40-11.00 Вручение медалей животным – долгожителям экзотариума. 18.30–19.00 «Виртуальный зоопарк», презентация, премьера фильма «Питомец».
- 21.00–22.00 «Ночной зоопарк c Дарьей Змеевой. «Экзотариум LIVE». Science-реалити.
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