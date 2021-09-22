25 сентября день рождения Тульского экзотариума: полная афиша мероприятий

Посетителей двух экспозиций и пользователей интернета ждет разнообразная программа.

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ С 11.50 на площадке перед новым зданием экзотариума пройдет праздничный концерт (надеемся, погода позволит его провести). Перед публикой выступит ансамбль современного танца «Топ» и широко известная школа танцев LOOK AT ME под руководством Сергея Замотина.

12.00–17.00 Испытания в стиле форта «Боярд», игры, мастер-классы, викторины, общение на английском языке и много разных иммерсивных мероприятий от наших друзей и партнеров.



Лекторий:

13.30–14.00, 15.30–16.00, 18.00–18.30 Викторина «А где же логика?».

Викторина «А где же логика?». 17.00–17.40 «Знакомьтесь – Серпентина Юрьевна!». Презентация истории самого известного в Туле тираннозавра.

«Знакомьтесь – Серпентина Юрьевна!». Презентация истории самого известного в Туле тираннозавра. 18.30–19.00 Презентация программ «Виртуальный зоопарк», премьера фильма «Питомец», снятого на базе экзотариума.

Презентация программ «Виртуальный зоопарк», премьера фильма «Питомец», снятого на базе экзотариума. 12.00–13.30, 14.00–15.30, 16.00–17.00 «Интерактивная прыговая» для самых маленьких.

«Интерактивная прыговая» для самых маленьких. 19.00–20.00 Разбор биоляпов в кино: «Биологи против фильмов ужасов».

Выставочный зал:

10.00-20.00 Выставка «Пластмассовый мир».

Выставка «Пластмассовый мир». В течение всего дня в экспозиции: показательные кормления, общение с нашими дружелюбными и обаятельными экскурсоводами.



Входной билет: новая экспозиция (ЦПКиО им. П. П. Белоусова): 100-300 руб., дети до 7 лет бесплатно, телефон для справок (4872) 77-01-18.

СТАРАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 11.00–11.15, 16.00–16.15 «Ням-ням-шоу».

12.00–12.30, 15.00–15.30 «Тайны пряностей». Тематическое занятие.

«Тайны пряностей». Тематическое занятие. 13.00–15.00 «Ароматное рисование». Мастер-класс от Тульской областной детской библиотеки.



Старая экспозиция (ул. Октябрьская, 26): 100-200 руб., дети до 7 лет бесплатно, телефон для справок (4872) 77-01-18.

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