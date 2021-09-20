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За неделю коронавирус унес жизни 74 туляков
Фото из архива Myslo.

За неделю коронавирус унес жизни 74 туляков

Возраст умерших – от 36 до 97 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 14 по 20 сентября 699 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 45 827 человек.

За минувшую неделю зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 25 районов и городских округов. В Тепло-Огаревском районе случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрирован 53 471 случай заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 74 пациентов в возрасте от 36 до 97 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 2915 человек.

Сюжет: Коронавирус
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