За неделю коронавирус унес жизни 74 туляков

Фото из архива Myslo.

По данным регионального оперативного штаба, с 14 по 20 сентября 699 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 45 827 человек.



За минувшую неделю зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 25 районов и городских округов. В Тепло-Огаревском районе случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрирован 53 471 случай заболевания.



За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 74 пациентов в возрасте от 36 до 97 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания.