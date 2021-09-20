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Тульскому шашисту присвоили звание чемпиона мира посмертно
Фото из группы «ВКонтакте» «Тульские Шашки/Шашки в Туле».

Тульскому шашисту присвоили звание чемпиона мира посмертно

Владимир Шулюпов скончался 31 июля.

Cтали известны итоги заочного чемпионата мира по стоклеточным шашкам по электронной переписке. Победителем стал воспитанник заслуженного тренера России Бориса Оксмана, мастер спорта из Тулы Владимир Шулюпов.

– К несчастью, 31 июля Володи не стало, но он успел сыграть все партии на соревновании, набрав золотые 32 очка из 63 возможных, — сообщается в группе «ВКонтакте» «Тульские Шашки/Шашки в Туле».

Владимир Шулюпов скончался на 57-м году жизни после болезни.

Он работал в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, являлся доцентом кафедры алгебры, математического анализа и геометрии.

Шулюпов был мастером спорта по шашкам, чемпионом мира 2003 года по русским шашкам по электронной переписке, судьей республиканской категории, в 2020 году выиграл полуфинальный турнир чемпионата мира по стоклеточным шашкам по электронной переписке.

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