Тульскому шашисту присвоили звание чемпиона мира посмертно

Фото из группы «ВКонтакте» «Тульские Шашки/Шашки в Туле».

Cтали известны итоги заочного чемпионата мира по стоклеточным шашкам по электронной переписке. Победителем стал воспитанник заслуженного тренера России Бориса Оксмана, мастер спорта из Тулы Владимир Шулюпов.

– К несчастью, 31 июля Володи не стало, но он успел сыграть все партии на соревновании, набрав золотые 32 очка из 63 возможных, — сообщается в группе «ВКонтакте» «Тульские Шашки/Шашки в Туле».

Владимир Шулюпов скончался на 57-м году жизни после болезни.

Он работал в ТГПУ им. Л. Н. Толстого , являлся доцентом кафедры алгебры, математического анализа и геометрии.

Шулюпов был мастером спорта по шашкам, чемпионом мира 2003 года по русским шашкам по электронной переписке, судьей республиканской категории, в 2020 году выиграл полуфинальный турнир чемпионата мира по стоклеточным шашкам по электронной переписке.