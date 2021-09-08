Тульских эстетов приглашают на концерт американского гитариста Квентина Мура

22 сентября в Concert Hall выступит солнечный певец из Техаса — Квентин Мур. Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Музыкант играет на множестве инструментов, предпочитает гитару и игру на барабанах, а также владеет несколькими техниками пения, свободно меняет тембры и играет на вокальных нюансах.

Музыка Квентина очень мелодична и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. Наряду с авторскими песнями в концертной программе музыканта важное место занимают мировые хиты.



Квентин Мур искренен и смел в своем творчестве – в этом секрет невероятного эффекта, который производит на публику каждое его появление на сцене. Его песни трогают буквально до глубины души, задевая самые потаенные уголки сердец многочисленных слушателей самых разных возрастов. Вот почему Квентин Мур пользуется таким успехом на родине и стал столь популярен в России.

Квентин Мур сыграет свой тульский концерт в сопровождении потрясающих музыкантов из группы М.А.Р.С.

Вы можете купить билеты онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: