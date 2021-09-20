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Тульский Роспотребнадзор усилит контроль за работой отопления в школах и больницах
Фото из архива Myslo.

Тульский Роспотребнадзор усилит контроль за работой отопления в школах и больницах

По нормативу, температура воздуха в таких помещениях должна быть от +20 до +24 градусов.

Из-за резкого похолодания сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области усилили контроль за параметрами температурного режима на социальных объектах.

Согласно санитарным и другим нормам, в это время года температура в школах, детских садах, больницах и других учреждениях должна составлять от +20 до +24 градусов.

Ответственность за проведение производственного контроля и выполнение профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе за соблюдение температурного режима, лежит на руководителях организаций.

При несоблюдении температурного режима на социальных объектах жители региона могут жаловаться в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по телефону горячей линии 55-55-50.

Подробнее о том, куда жаловаться на холод в квартирах, читайте здесь.

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Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 19:42 +1
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Тульская область
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