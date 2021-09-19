Жители поселка Бучалки сдали деньги на ремонт, но по ошибке им отсыпали не ту дорогу
Теперь они уже два года не могут добиться, чтобы им отсыпали еще 600 метров дороги.
Отсыпка щебнем подъездной дороги к поселку Бучалки Кимовского района Тульской области проводилась еще в 2019 году в рамках программы «Народный бюджет». Жители оплатили не менее 280 тысяч рублей от общей стоимости работ.
Сумма не маленькая была собрана с каждого дома, а их в поселке всего восемь. Но сдавая по 37 000 с дома, жители надеялись, что наконец-то вопрос с дорогой полностью удастся решить. Но оказалось, что денег хватило только на 1,1 км дороги. А еще 600 метров бездорожья так и остались. В последующие годы жители обращались в районную администрацию, но в ответ лишь слышали, что денег в бюджете нет. Как и дороги у жителей.
А между тем 1,4 млн рублей ушли в карман подрядчика.
В связи с этим жители обратились в Myslo с просьбой привлечь внимание властей к их небольшому поселку:
«До посёлка не досыпали всего 600 м. И теперь данный участок для нас большая проблема: после каждого дождя проехать очень сложно. Сумма, которую мы сдавали, большая сумма для пенсионеров, которые в основном проживают в данном посёлке. У нас в посёлке нет воды, газа, магазина, школы. Чтобы попасть в магазин или на остановку приходится проделывать трудный путь. А после дождей и в осенне-весенний период вообще беда.
Много раз писали в администрацию, но никто нас слушать не хочет. Говорят на вас денег нет в бюджете. А между тем, та дорога, которая отсыпана по программе «Народный бюджет-19», не стоит на кадастровом учёте и проходит по неучтенным землям. У нас есть официальная дорога, проходящая через лес, но она давно заросла бурьяном, и перепахана местными предпринимателями, хотя и стоит в статусе Актуальная и стоимость этой дороге по кадастру составляет 8 с чем-то миллионов.
В программе «Народный бюджет» был прописан кадастровый номер, заросшей и перепаханной дороги. Придя в местную администрацию, мы потом спросили как так могло произойти, на что нам ответили, вышла небольшая ошибочка. Но ее так никто и не устранил: проблема, протяженностью в 600 м так и осталась.
Мы просто уже не знаем куда обратиться, чтобы нас услышали. Как еще нам доказать, что мы люди и хотим хоть немного не бояться за свою жизнь? К нам ведь с скорая и пожарные не доедут, если что случится!»