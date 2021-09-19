Жители поселка Бучалки сдали деньги на ремонт, но по ошибке им отсыпали не ту дорогу

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Теперь они уже два года не могут добиться, чтобы им отсыпали еще 600 метров дороги.

Отсыпка щебнем подъездной дороги к поселку Бучалки Кимовского района Тульской области проводилась еще в 2019 году в рамках программы «Народный бюджет». Жители оплатили не менее 280 тысяч рублей от общей стоимости работ.

Сумма не маленькая была собрана с каждого дома, а их в поселке всего восемь. Но сдавая по 37 000 с дома, жители надеялись, что наконец-то вопрос с дорогой полностью удастся решить. Но оказалось, что денег хватило только на 1,1 км дороги. А еще 600 метров бездорожья так и остались. В последующие годы жители обращались в районную администрацию, но в ответ лишь слышали, что денег в бюджете нет. Как и дороги у жителей.

А между тем 1,4 млн рублей ушли в карман подрядчика.

В связи с этим жители обратились в Myslo с просьбой привлечь внимание властей к их небольшому поселку:

«До посёлка не досыпали всего 600 м. И теперь данный участок для нас большая проблема: после каждого дождя проехать очень сложно. Сумма, которую мы сдавали, большая сумма для пенсионеров, которые в основном проживают в данном посёлке. У нас в посёлке нет воды, газа, магазина, школы. Чтобы попасть в магазин или на остановку приходится проделывать трудный путь. А после дождей и в осенне-весенний период вообще беда.

Много раз писали в администрацию, но никто нас слушать не хочет. Говорят на вас денег нет в бюджете. А между тем, та дорога, которая отсыпана по программе «Народный бюджет-19», не стоит на кадастровом учёте и проходит по неучтенным землям. У нас есть официальная дорога, проходящая через лес, но она давно заросла бурьяном, и перепахана местными предпринимателями, хотя и стоит в статусе Актуальная и стоимость этой дороге по кадастру составляет 8 с чем-то миллионов.

В программе «Народный бюджет» был прописан кадастровый номер, заросшей и перепаханной дороги. Придя в местную администрацию, мы потом спросили как так могло произойти, на что нам ответили, вышла небольшая ошибочка. Но ее так никто и не устранил: проблема, протяженностью в 600 м так и осталась.

Мы просто уже не знаем куда обратиться, чтобы нас услышали. Как еще нам доказать, что мы люди и хотим хоть немного не бояться за свою жизнь? К нам ведь с скорая и пожарные не доедут, если что случится!»