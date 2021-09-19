В Тульской области женщина превратила свою квартиру в бомжатник

А управляющая компания лишь добавляет негативных красок в и без того неприятное соседство.

Квартира на первом этаже во втором подъезде дома №2 по ул. Первомайская в Болохово сгорела еще несколько лет назад. После случившегося жить в ней стало невозможно — требовался масштабный ремонт. Но его за все эти годы собственники не начали.

Даже дверь не стали забивать, не говоря уже установке окон и вывозе мусора. В итоге квартира стала местом обитания алкашей и прочих лиц без определено места жительства.

- Тут прописана недееспособная женщина, она сейчас находится в психдиспансере. А ее опекунша говорит, что у нее нет денег и заниматься квартирой не будет. Находились желающие купить квартиру, но она ее не продаёт. А мы в итоге вынуждены терпеть постоянные сборища маргиналов. От них не спасает дверь в подъезд — они уже много раз ломали домофон, если она была закрыта, – рассказывает Михаил Кутепкин. – Двери и окна этой квартиры нельзя забить – по закону это чужое имущество, и трогать мы его не имеем права. А почему тогда наши права можно нарушать?

Помимо того, что квартира стала точкой притяжения для асоциальных элементов, соседей беспокоит тот факт, что в их квартирах стали появляться блохи и прочие насекомые. Справиться с ними практически невозможно, пока на первом этаже процветает эпиднеблагоприятный рассадник.

В неблагополучной квартире отключены свет, отопление и газ. Возможно из-за этого у соседей этажом выше уже много лет каждую зиму возникают проблемы с отоплением.

– Мне почти каждый день приходится вызывать коммунальщиков, чтобы они сливали воду – система постоянно завоздушена. До того, как в этой квартире не отключили отопление, у нас проблем не было, – рассказывает женщина.

Еще один источник зловонья в подъезде – подвал. Он постоянно открыт и давно превратился в стихийную свалку и туалет для незваных гостей. В сочетании с периодически текущими трубами образуется гремучая смесь.

Крыша дома тоже не отличается благонадежностью – стены по всему подъезду «украшает» плесень и разбухшая штукатурка.

– Наша УК нас не слышит жителей и ничего не предпринимает для того, чтобы жизнь в доме была нормальной. Куда не посмотри, везде нарушение. У нас капитальный ремонт крыши начнется только через несколько лет. А коммунальные сети и того позже. Но мы сейчас хотим нормально жить! – добавляет Михаил.

В связи с этим жители просят прокуратуру провести проверку по указанным фактам и помочь им восстановить нарушенные права.