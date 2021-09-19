Главный эпидемиолог Тульской области рассказала, кому необходимо привиться от гриппа и коронавируса

Специалист подчеркнула, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить от гриппа не менее 60% жителей и не менее 75% людей из групп риска.

В рамках прямого эфира в аккаунте регионального минздрава в социальной сети главный внештатный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова рассказала, как подготовиться к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также ответила на вопросы жителей.



Эпидемиолог рассказала, что сделать прививку от гриппа необходимо жителям, наиболее подверженным риску тяжелого течения заболевания: детям от 6 месяцев, школьникам, студентам и беременным женщинам.

Вакцинация также необходима медработникам, сотрудникам социальных учреждений, учреждений образования и сферы обслуживания - их работа связана с высоким риском заражения гриппом.

Люди старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями, в частности, заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и метаболическими нарушениями, также находятся в группе риска тяжелого течения заболевания и появления осложнений после гриппа.

В ходе прямого эфира жители задали ряд вопросов. Так, их интересовало, как совместить прививки от гриппа и коронавируса. Ольга Юдакова сообщила, что интервал между прививками составляет 1 месяц, который отсчитывается от даты получения вакцины, а в случае двухкомпонентной вакцины – от даты введения второго компонента. Совмещать вакцинацию от гриппа с другими прививками – например, от гепатита или пневмококка - можно.

Специалист подчеркнула, что для достижения коллективного иммунитета населения необходимо привить от гриппа не менее 60% жителей области и не менее 75% людей из групп риска.

«На сегодняшний день в область поступило 2 противогриппозных вакцины для жителей старше 18 лет— Ультрикс Квадри и Флю-М. Обе вакцины хорошо себя зарекомендовали, в их составе наиболее актуальные для этого года штаммы вируса гриппа. Оптимальный период для вакцинации – период с сентября по ноябрь, до начала сезонного роста заболеваемости гриппом», - сообщила Ольга Юдакова.

Запись прямого эфира доступна по ссылке.