новости
новости
Регистрация
Главный эпидемиолог Тульской области рассказала, кому необходимо привиться от гриппа и коронавируса

Главный эпидемиолог Тульской области рассказала, кому необходимо привиться от гриппа и коронавируса

Специалист подчеркнула, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить от гриппа не менее 60% жителей и не менее 75% людей из групп риска.

В рамках прямого эфира в аккаунте регионального минздрава в социальной сети главный внештатный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова рассказала, как подготовиться к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также ответила на вопросы жителей.


Эпидемиолог рассказала, что сделать прививку от гриппа необходимо жителям, наиболее подверженным риску тяжелого течения заболевания: детям от 6 месяцев, школьникам, студентам и беременным женщинам.

Вакцинация также необходима медработникам, сотрудникам социальных учреждений, учреждений образования и сферы обслуживания - их работа связана с высоким риском заражения гриппом.

Люди старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями, в частности, заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и метаболическими нарушениями, также находятся в группе риска тяжелого течения заболевания и появления осложнений после гриппа.

В ходе прямого эфира жители задали ряд вопросов. Так, их интересовало, как совместить прививки от гриппа и коронавируса. Ольга Юдакова сообщила, что интервал между прививками составляет 1 месяц, который отсчитывается от даты получения вакцины, а в случае двухкомпонентной вакцины – от даты введения второго компонента. Совмещать вакцинацию от гриппа с другими прививками – например, от гепатита или пневмококка - можно.

Специалист подчеркнула, что для достижения коллективного иммунитета населения необходимо привить от гриппа не менее 60% жителей области и не менее 75% людей из групп риска.

«На сегодняшний день в область поступило 2 противогриппозных вакцины для жителей старше 18 лет— Ультрикс Квадри и Флю-М. Обе вакцины хорошо себя зарекомендовали, в их составе наиболее актуальные для этого года штаммы вируса гриппа. Оптимальный период для вакцинации – период с сентября по ноябрь, до начала сезонного роста заболеваемости гриппом», - сообщила Ольга Юдакова.

Запись прямого эфира доступна по ссылке.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:07 −7
Другие статьи по темам
Событие
грипппрививка от гриппавакцинация
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области женщина превратила свою квартиру в бомжатник
В Тульской области женщина превратила свою квартиру в бомжатник
Статистика по коронавирусу за сутки: 109 новых заболевших и 10 смертей
Статистика по коронавирусу за сутки: 109 новых заболевших и 10 смертей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.