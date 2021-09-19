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Тульские политики прокомментировали ход выборов в основной день голосования

Тульские политики прокомментировали ход выборов в основной день голосования

Представители региональных отделений партий высоко оценили уровень выборов и электоральную активность.

Депутат Тульской областной Думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Гребенщиков проголосовал 19 сентября в Центре образования № 71 в Зареченском районе Тулы. 

Он отметил, что несмотря на дождливую и ветренную погоду, туляки проявляют активность и приходят на выборы целыми семьями, чтобы выразить свою гражданскую позицию и поддержать кандидатов, которые будут достойно представлять интересы жителей региона на федеральном уровне. 

 

- За три дня голосования я побывал практически на каждом избирательном участке города и могу сказать, что организация работы, меры санитарно-эпидемиологической и общественной безопасности обеспечены на высоком уровне, - поделился впечатлениями Сергей Гребенщиков. – На председателей и членов избиркомов легла большая нагрузка, но они хорошо отрабатывают повестку и сохранят позитивный настрой. Голосование проходит спокойно, в штатном режиме, что позволяет надеяться, что выборы завершатся благополучно и в итоговых протоколах будут зафиксированы реальные результаты волеизъявления туляков. 

В День оружейника на тематическом участке в тульской школе №71 проголосовал генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Илья Курилов: 

– Выборы – это всегда вопрос волеизъявления граждан. Если мы хотим иметь достойную жизнь, что-то сделать для государства – это единственный инструмент, который дает возможность любому гражданину высказать свое мнение.

Руководитель Тульского регионального отделения ЛДПР, депутат городской думы Александр Маринков проголосовал на своем участке и посетил УИКи 184-го избирательного округа

Александр Маринков

«По моим наблюдениям, на текущий момент выборы проходят честно. Я посетил более 10 участков, нарушений не отметил — вся необходимая информация о кандидатах есть, антиковидные меры соблюдаются, представители УИКов работают грамотно и профессионально. В каждом ТИКе региона есть наш представитель от ЛДПР, со всеми ними постоянно общаемся. На многих участках работают наблюдатели от нашей партии. На данный момент нет ни одной жалобы о выявленных нарушениях. Это не может не радовать. Но итоги подводить еще рано — сегодня самый ответственный день, сегодня будет подсчет голосов, и я желаю всем членам избирательных комиссий быть честными и профессиональными до конца.

 

В заключительный день голосования свой выбор сделал и руководитель регионального отделения «Партии Роста» и депутат Тульской областной Думы Андрей Мазов.

- Мы следим за выборами в восьми регионах ЦФО, где у нас есть новостные редакции. И могу сказать, что Тула отличается в положительную сторону при проведении голосования. Все проходит достаточно спокойно и организовано, наш регион показывает также хорошие результаты по явке. Сейчас есть области, где признают недействительными результаты голосования на части избирательных участков, где произошли скандальные случаи и нарушения. У нас ничего подобного и близко нет.

– Оценки станем давать по итогам голосования, а пока могу сказать, что в целом явка в Тульской области будет выше, чем в ЦФО, – уверен депутат Тульской городской думы, секретарь ЦК КПРФ Владимир Исаков. – Даже сегодня, несмотря на непростые погодные условия, люди охотно идут на участки. Так что с точки зрения гражданской активности наш регион в числе передовиков. И этого можно было ожидать, учитывая, что выборы совмещены с губернаторскими. А кроме того, была активная избирательная кампания в целом. Мы в каждодневном режиме не просто агитировали за свою партию, но и призывали всех идти на избирательные участки. Так что результат достигнут, и наша заслуга в этом тоже есть.

Сюжет: Выборы-2021
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