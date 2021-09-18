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Тульские антипрививочники с «Щегловского вала» обратились в генпрокуратуру
Фото из архива MySlo

Тульские антипрививочники с «Щегловского вала» обратились в генпрокуратуру

Они направили обращение главе надзорного ведомства Игорю Краснову.

Сотрудники АО «Щегловский вал», которые судятся со своим работодателем из-за незаконного отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации против COVID-19, направили обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой защитить их права. Об этом одна из активисток сообщила на своей странице в социальной сети.

Напомним, Пролетарский районный суд рассматривает иски работников Щегловского вала уже больше месяца. Заседания неоднократно переносились, истцы уточняли свои требования в части сумм компенсационных выплат.

Недавно стало известно, что один из сотрудников «Щегловского вала» по неизвестным причинам отказался от иска. Следующие заседания пройдут в конце сентября.

Подробности ищите в нашем сюжете.

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