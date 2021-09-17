Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
В Тульской области спасатели обезвредили гранату Ф-1
«Эхо войны» было найдено в деревне Жиловские Выселки.
Специалисты группы выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы регионального Управления противопожарной службы обезвредили гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны, обнаруженную в д. Жиловские Выселки Киреевского района.
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.
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