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В Тульской области спасатели обезвредили гранату Ф-1
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области спасатели обезвредили гранату Ф-1

«Эхо войны» было найдено в деревне Жиловские Выселки.

Специалисты группы выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы регионального Управления противопожарной службы обезвредили гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны, обнаруженную в д. Жиловские Выселки Киреевского района.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.

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Тульская областьКиреевский район
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