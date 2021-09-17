В Тульской области спасатели обезвредили гранату Ф-1

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

«Эхо войны» было найдено в деревне Жиловские Выселки.

В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности: