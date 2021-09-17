Николай Воробьев: «Уверен, что жители Тульской области с полной ответственностью отнесутся к участию в голосовании»

Участие в голосовании принимают и депутаты областной Думы. Одним из первых на избирательном участке в тульском поселке Менделеевский побывал председатель регионального парламента Николай Воробьев.

Николай Юрьевич проголосовал на участке № 2538, расположенном в центре образования № 14. По данным председателя участковой комиссии Ирины Новиковой, на выборах депутатов Госдумы в списки избирателей здесь включены 1814 человек, на выборах главы региона – 1808. В границы участка входят поселки Рудаково и Басово-Прудный, а также часть территории Менделеевского.

Спикер облдумы в первую очередь оценил достойный уровень организации голосования, в том числе с соблюдением мер противоэпидемической безопасности.

– Я на протяжении многих лет голосую на этом избирательном участке и хочу сказать, что тут всегда процесс голосования хорошо организован. В этом году в условиях пандемии участок переместился на первый этаж, все меры предосторожности соблюдаются: температуру измеряют, индивидуальные средства защиты и ручки раздают, паспорт в руки не берут. Так что опасаться не стоит, надо приходить на избирательный участок, – сказал Николай Воробьев.

Николай Юрьевич также выразил уверенность, что явка на сегодняшних выборах будет достаточно высокой.

– Уверен, что туляки отнесутся с полной ответственностью к участию в голосовании, – подчеркнул спикер регионального парламента. – Губернатор – тот человек, который определяет развитие области, каждого населенного пункта на ближайшие пять лет. Поэтому выборы главы региона очень важны. Ну а значимость выборов депутатов Госдумы безусловно подчеркнул в своем выступлении Президент России. В сегодняшней непростой обстановке огромное значение имеет консолидация политических сил, поэтому важно выбрать тех, кто поведет нашу страну вперед. Я считаю, что избирательная кампания прошла интересно, хотя, конечно, имела свои особенности, связанные с пандемией, были достаточно жесткие ограничения на массовые встречи, агитационные мероприятия. Тем не менее, уверен, что каждая политическая партия, каждый кандидат, который серьезно занимался своей кампанией, сумели донести до земляков свое видение, свою программу развития, и люди, которые с сегодняшнего дня приходят голосовать, наверное, свой выбор уже сделали. Призываю всех туляков принять участие в голосовании, тем более что сейчас это особенно удобно: в течение трех дней можно спокойно выбрать для себя подходящее время.