«Мобильный избиратель»: гости Тульской области голосуют за депутатов Госдумы

Если избиратель находится далеко от дома – в отпуске или в командировке – он все равно сможет принять участие в выборах.

Механизм «Мобильный избиратель», с помощью которого гражданин может проголосовать по месту фактического нахождения, существует с 2018 года. И его популярность только растет. Алексей живет в соседней Московской области, но отдыхать предпочитает на тульской земле. В Заокском районе у него находится дача, здесь вместе с семьей он проводит все свободное время. И в эти выходные они отдыхают здесь – на берегу Оки.

– Мы с семьей большую часть года живем в Заокском районе, в дачном поселке. Я считаю, что голосовать необходимо. И для этого иногородним избирателям создаются все условия. Я предпочитаю пользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Это механизм, позволяющий при проведении выборов проголосовать на любом удобном гражданину России избирательном участке страны, а не только по месту жительства. Желающему проголосовать таким порядком следует выбрать ближайший удобный избирательный участок, например, через специальный сервис «найди свой избирательный участок» на сайте Центризбиркома. Определившись с участком, надо подать соответствующее заявление, – рассказывает он. – Уверен, мой голос важен для того, чтобы наша страна менялась к лучшему, – отметил Алексей.

Ноу-хау тульских выборов – именные избирательные участки. В Заокском находится один из них, посвященный художнику Василию Поленову.

– На избирательном участке в этом году на участке меня порадовала тематическая фотозона, я обязательно сделаю памятную фотографию на фоне поленовской осени! – говорит Алексей.

А вот тулячка Ирина решила захватить последние теплые деньки в курортном Сочи, куда отправилась отдыхать вместе с супругом и маленьким сыном Никитой.

– Каждый год в первой половине сентября, когда туристов в Краснодарском крае становится меньше, мы с семьей едем отдыхать к морю. В этом году поездка совпала с выборами. Всего пара минут – и мы с супругом с помощью Госуслуг переоткрепились со своего участка на участок в Сочи. Утром искупались в море и отправились выполнить гражданский долг. Очень удобно, – говорит Ирина.

Механизм «Мобильный избиратель» существует с 2018 года и позволяет голосовать по месту нахождения избирателя. Единственное условие –необходимо заранее подать соответствующее заявление в МФЦ, ТИК, УИК или через Госуслуги. На сентябрьских выборах 34705 заявлений от избирателей Тульской области поступило, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и проголосовать по месту фактического нахождения на выборах депутатов Государственной Думы, 22596 – на выборах губернатора Тульской области. К избирательным участкам нашего региона приписались 29310 избирателей.