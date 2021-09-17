В Новомосковске женщина отравилась собранными в парке грибами

К счастью, с пострадавшей всё в итоге в порядке.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рассказало, что в регионе зафиксирован один случай отравления грибами в 2021 году. По нашей информации, инцидент произошел в Новомосковске. Пострадавшая — пожилая женщина, которая собирала грибы в местном парке. С ней в итоге всё в порядке.

Роспотребнадзор напоминает, что во время сбора или приобретения грибов надо быть предельно осторожным и внимательным и помнить, что никаких признаков ядовитости грибов не существует. Профилактикой отравлений является только знание внешних признаков съедобных и ядовитых грибов.

В лесах Тульской области произрастает около 200 видов грибов, однако для сбора рекомендуется не более 30.

Специалисты обращают внимание на такие меры предосторожности:

не собирайте грибы, которые вам неизвестны. Если возникли сомнения — гриб лучше выбросить, тем более запрещено класть его к другим грибам,

избегайте сбора старых и червивых грибов,

грибы, которые растут у дорог, железнодорожных путей, возле заводов, промышленных зон, на территории радиационной зоны, произрастающие в городских парках, собирать исключительно нельзя, так как они впитали в себя токсические вещества из почвы,

при комнатной температуре грибы хранить не более трех часов,

для хранения грибов не использовать оцинкованную или алюминиевую посуду,

перед приготовлением любой вид грибов должен тщательно очищаться и отвариваться, рекомендуется замораживать,

заготавливая грибы на зиму, необходимо помнить о смертельно опасном отравлении — ботулизме. Грибы необходимо тщательно перебирать и промывать под проточной водой до полного освобождения от земляных загрязнений и, самое главное, ни в коем случае не закрывать грибы герметично, т. к. палочка ботулизма выделяет токсин, смертельно опасный для человека, только при полном отсутствии кислорода,

приобретать грибы и продукты их переработки необходимо исключительно в местах санкционированной торговли.

При первых признаках отравления необходимо срочно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.