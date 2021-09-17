В Новомосковске женщина отравилась собранными в парке грибами
К счастью, с пострадавшей всё в итоге в порядке.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области рассказало, что в регионе зафиксирован один случай отравления грибами в 2021 году. По нашей информации, инцидент произошел в Новомосковске. Пострадавшая — пожилая женщина, которая собирала грибы в местном парке. С ней в итоге всё в порядке.
Роспотребнадзор напоминает, что во время сбора или приобретения грибов надо быть предельно осторожным и внимательным и помнить, что никаких признаков ядовитости грибов не существует. Профилактикой отравлений является только знание внешних признаков съедобных и ядовитых грибов.
В лесах Тульской области произрастает около 200 видов грибов, однако для сбора рекомендуется не более 30.
Специалисты обращают внимание на такие меры предосторожности:
- не собирайте грибы, которые вам неизвестны. Если возникли сомнения — гриб лучше выбросить, тем более запрещено класть его к другим грибам,
- избегайте сбора старых и червивых грибов,
- грибы, которые растут у дорог, железнодорожных путей, возле заводов, промышленных зон, на территории радиационной зоны, произрастающие в городских парках, собирать исключительно нельзя, так как они впитали в себя токсические вещества из почвы,
- при комнатной температуре грибы хранить не более трех часов,
- для хранения грибов не использовать оцинкованную или алюминиевую посуду,
- перед приготовлением любой вид грибов должен тщательно очищаться и отвариваться, рекомендуется замораживать,
- заготавливая грибы на зиму, необходимо помнить о смертельно опасном отравлении — ботулизме. Грибы необходимо тщательно перебирать и промывать под проточной водой до полного освобождения от земляных загрязнений и, самое главное, ни в коем случае не закрывать грибы герметично, т. к. палочка ботулизма выделяет токсин, смертельно опасный для человека, только при полном отсутствии кислорода,
- приобретать грибы и продукты их переработки необходимо исключительно в местах санкционированной торговли.
При первых признаках отравления необходимо срочно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.