В Туле на территории оборонного предприятия произошел пожар

Днем 17 сентября к Тульскому патронному заводу на ул. Марата в Туле прибыло не менее четырех пожарных расчетов. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии. По предварительной информации, пожар произошел во время ремонтных работ на кровле. Возгорание было ликвидировано до прибытия, пострадавших нет.

UPD в 17.50: На Тульском патронном заводе уточнили, что пожар случился в здании предприятия-арендатора: ТПЗ-сервис арендует площади у Тульского патронного завода.