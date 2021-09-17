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В Туле на территории оборонного предприятия произошел пожар

В Туле на территории оборонного предприятия произошел пожар

По уточненным данным, загорелась кровля здания ТПЗ-сервис, которое арендует площади у Тульского патронного завода.

Днем 17 сентября к Тульскому патронному заводу на ул. Марата в Туле прибыло не менее четырех пожарных расчетов. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец.
 
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии. По предварительной информации, пожар произошел во время ремонтных работ на кровле. Возгорание было ликвидировано до прибытия, пострадавших нет.
 
UPD в 17.50: На Тульском патронном заводе уточнили, что пожар случился в здании предприятия-арендатора: ТПЗ-сервис арендует площади у Тульского патронного завода.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:31 +2
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