Тульской области выделили из федерального бюджета еще 300 млн рублей на дороги

По распоряжению Правительства РФ Тульской области выделено 300 млн рублей. На эти средства будут отремонтированы двадцать дорог в Большой Туле общей протяженностью более 20 км. В их числе ключевые транспортные артерии областного центра — пр. Ленина и ул. Советская. Работы начались в конце августа. На проспекте Ленина ремонтируют участок протяженностью 700 м от ул. Советской до Пушкинского проезда. Работы планируют завершить до 20 сентября.

На Советской будет отремонтировано 2,3 км дорожного полотна. Дополнительно ведется ремонт трамвайных путей на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Коминтерна. Работы синхронизированы. Благодаря им увеличится средняя скорость движения автотранспорта на участке. Полностью объект планируется завершить до 10 октября.

Также будут отремонтированы участки улиц Шухова, Л. Толстого, Железнодорожной, Лучевой, Физкультурной, Балтийской, а также улиц в поселках Косая Гора, Плеханово, Зайцево, Ленинский.

Сдать объекты в эксплуатацию планируется до 10 ноября.

Напомним, в рамках федеральной поддержки ряд трансфертов выделяется и на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в 2021 году на мероприятия дорожного нацпроекта Тульская область получила 1,5 млрд рублей. На эти средства в нормативное состояние будет приведено 36 объектов. Протяженность дорожных работ составит 136 км. На сегодняшний день работы выполнены на 97%.