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Туляков приглашают на интерактивную выставку поделок из «Лего»
Фото предоставлены организаторами.

Туляков приглашают на интерактивную выставку поделок из «Лего»

Она пройдет в ТРЦ «Макси».

С 25 сентября по 21 ноября в Туле пройдет интерактивная выставка «Мир кубиков».

– Это не просто музейная экспозиция — это настоящее событие для любого посетителя от мала до велика. Например, где еще можно попробовать себя в роли экскаваторщика? Да-да, на выставке можно сесть за рычаги настоящего (хоть и небольшого) экскаватора и управлять им — под присмотром оператора, конечно, но самому! — говорят организаторы.

Также посетители могут создать мультфильм: придумать сюжет, выбрать героев, собственноручно отснять его и смонтировать.

«Мир кубиков» будет работать в ТРЦ «Макси» (Тула, ул. Пролетарская, 2). Купить билет можно в кассе или на официальном сайте. Детям до 3-х лет бесплатно (0+).

 

Друзья, делаете крутые поделки из «Лего»? Расскажите нам об этом. Покажите, что можно собрать, если не смотреть в схемы производителя, а довериться вдохновению. Пишите нам в комментариях или в группу ВКонтакте или директ в Instagram.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:53 +1
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