Туляков приглашают на интерактивную выставку поделок из «Лего»

Фото предоставлены организаторами.

С 25 сентября по 21 ноября в Туле пройдет интерактивная выставка «Мир кубиков».

– Это не просто музейная экспозиция — это настоящее событие для любого посетителя от мала до велика. Например, где еще можно попробовать себя в роли экскаваторщика? Да-да, на выставке можно сесть за рычаги настоящего (хоть и небольшого) экскаватора и управлять им — под присмотром оператора, конечно, но самому! — говорят организаторы.

Также посетители могут создать мультфильм: придумать сюжет, выбрать героев, собственноручно отснять его и смонтировать.

«Мир кубиков» будет работать в ТРЦ «Макси» (Тула, ул. Пролетарская, 2). Купить билет можно в кассе или на официальном сайте. Детям до 3-х лет бесплатно (0+).

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