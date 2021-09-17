Тульские спасатели помолились о защите от пожаров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Этот образ считается защитой от стихийных бедствий и пожаров. По традиции, в молебне приняли участие начальник ГУ МЧС России по Тульской области генерал-майор внутренней службы Алексея Павлов и сотрудники ведомства.

Пожарные и спасатели особо почитают «Неопалимую купину», считают икону своей заступницей и покровительницей. Святыня оберегает тех, кто посвятили себя спасению от огня людей и их имущества, а также защищает дома от пожаров и поджогов.

«Неопалимая Купина» – одна из самых известных чудотворных икон Богоматери. Она по праву считается символом пожарной охраны, защитницей всех тех, чья служба связана с нелегкой борьбой с огненной стихией. Как защитница от пожаров икона известна на Руси с 17 века.