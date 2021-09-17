новости
новости
Регистрация
Тульские спасатели помолились о защите от пожаров
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели помолились о защите от пожаров

В кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы прошел благодарственный молебен в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина».

Этот образ считается защитой от стихийных бедствий и пожаров. По традиции, в молебне приняли участие начальник ГУ МЧС России по Тульской области генерал-майор внутренней службы Алексея Павлов и сотрудники ведомства.

Пожарные и спасатели особо почитают «Неопалимую купину», считают икону своей заступницей и покровительницей. Святыня оберегает тех, кто посвятили себя спасению от огня людей и их имущества, а также защищает дома от пожаров и поджогов.

«Неопалимая Купина» – одна из самых известных чудотворных икон Богоматери. Она по праву считается символом пожарной охраны, защитницей всех тех, чья служба связана с нелегкой борьбой с огненной стихией. Как защитница от пожаров икона известна на Руси с 17 века.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:00 −18
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областиспасателиправославный молебеникона Неопалимая купина
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Полвека вместе: в Туле поздравили юбиляров семейной жизни
Полвека вместе: в Туле поздравили юбиляров семейной жизни
Производитель детской одежды «Аврора» открыл фирменный магазин в Туле
Производитель детской одежды «Аврора» открыл фирменный магазин в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.