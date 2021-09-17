Новая дорога соединит Новомосковское шоссе и улицу Защитников Тулы

Об этом говорили на заседании Градостроительно-земельного совета региона.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание Градостроительно-земельного совета региона.

В частности, говорили о строительстве новой дороги, соединяющей Новомосковское шоссе и улицу Защитников Тулы. Также будет разработан проект реконструкции участка Новомосковского шоссе от улицы Некрасова.

Это всё произойдет в рамках строительства жилого комплекса. Напомним, он появится в сельском поселении Ильинское в районе с. Осиновая Гора. Здесь планируется возвести семь 25-этажных домов.

На территории комплекса в перспективе будет построен детский сад на 205 мест. Застройщик передаст городу участок для размещения детского сада с подведенными коммуникациями, проект садика, прошедший государственную экспертизу, а также помещения для размещения пункта правопорядка.