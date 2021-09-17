Лидеры политических партий о ходе голосования в Тульской области: «Процесс хорошо организован»

Участие в голосовании принимают и депутаты областной Думы.

Одним из первых на избирательном участке в тульском поселке Менделеевский побывал председатель регионального парламента Николай Воробьев.

Николай Юрьевич проголосовал на участке 2538, расположенном в ЦО № 14. По данным председателя участковой комиссии Ирины Новиковой, на выборах депутатов Госдумы в списки избирателей здесь включены 1814 человек, по выборам главы региона — 1808. В границы участка входят поселки Рудаково и Басово-Прудный, а также часть территории Менделеевского.

Спикер облдумы в первую очередь оценил достойный уровень организации голосования, в том числе с соблюдением мер противоэпидемической безопасности.

– Я на протяжении многих лет голосую на этом избирательном участке и хочу сказать, что тут всегда процесс голосования хорошо организован. В этом году в условиях пандемии участок переместился на первый этаж, все меры предосторожности соблюдаются: температуру измеряют, индивидуальные средства защиты и ручки раздают, паспорт в руки не берут. Так что опасаться не стоит, надо приходить на избирательный участок, — сказал Николай Воробьев.

Николай Юрьевич также выразил уверенность, что явка на сегодняшних выборах будет достаточно высокой.

–Уверен, что туляки отнесутся с полной ответственностью к участию в голосовании, — подчеркнул спикер регионального парламента. — Губернатор — тот человек, который определяет развитие области, каждого населенного пункта на ближайшие пять лет, поэтому выборы главы региона очень важны. Ну а значимость выборов депутатов Госдумы безусловно подчеркнул в своем выступлении Президент России. В сегодняшней непростой обстановке огромное значение имеет консолидация политических сил, поэтому важно выбрать тех, кто поведет нашу страну вперед. Я считаю, что избирательная кампания прошла интересно, хотя, конечно, имела свои особенности, связанные с пандемией, были достаточно жесткие ограничения на массовые встречи, агитационные мероприятия. Тем не менее, уверен, что каждая политическая партия, каждый кандидат, который серьезно занимался своей кампанией, сумели донести до земляков свое видение, свою программу развития, и люди, которые с сегодняшнего дня приходят голосовать, наверное, свой выбор уже сделали. Призываю всех туляков принять участие в голосовании, тем более что сейчас это особенно удобно: в течение трех дней можно спокойно выбрать для себя удобное время.

Председатель Совета регионального отделения Партии «Родина» в Тульской области Владимир Ивашкевич проголосовал на избирательном участке № 2517, расположенном в ЦО № 20 в Центральном округе Тулы.

По словам председателя участковой комиссии Натальи Судьиной, активность избирателей высокая, люди приходят ровным потоком, перерывы очень короткие. Работа идет в штатном режиме.

– Считаю, что каждый уважающий себя и свою страну гражданин должен принять участие в выборах, — сказал Владимир Ивашкевич. — Если тебе дорого то, чем ты живешь, если ты любишь своих родителей, заботишься о них или чтишь их память, если тебе небезразлична судьба твоих детей и внуков, ты обязан участвовать в событиях, которые касаются каждого из нас. Мы все заинтересованы, чтобы в парламент пришли ответственные и деятельные люди, способные решать задачи развития и выполнять данные обещания.

Владимир Ивашкевич отметил хорошую подготовку и организацию работы избирательного участка, принятые меры санитарно-эпидемиологической и общественной безопасности.

– Каждому избирателю при необходимости выдаются средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, установлены санитайзеры, выполнена навигация, позволяющая соблюдать социальную дистанцию, разделены потоки входа и выхода, словом, соблюдены все требования Роспотребназдора, — сказал лидер регионального отделения «Родины».

Он обратил особое внимание на то, что честность и открытость выборов контролируют представители политических партий и общественные наблюдатели. Это важное условие, обеспечивающее легитимность процедуры голосования и результатов.

Первый секретарь комитета партии «Коммунисты России» в Тульской области, депутат Тульской областной думы Юрий Моисеев посетил Центр общественного наблюдения в атриуме. Он посмотрел трансляцию с камер, установленных на избирательных участках, и ознакомился с деятельностью наблюдателей.

– Для всей страны и для меня как гражданина сегодня важный день. На участке в своем родном Алексине я уже успел побывать, там было очень много людей, на некоторых участках даже очереди. В Туле посетил уникальный Центр общественного наблюдения. Его оснащение колоссальное, современное. Видим, как активны наблюдатели, сидящие здесь за мониторами. Очень хорошо, что в процессе участвует Общественная палата Тульской области. Центр наблюдения очень полезен. Каждый гражданин должен прийти на свой избирательный участок и отдать свой голос. Жить без позиции сегодня — неправильно, — отметил Юрий Моисеев.

Напомним, в Центре общественного наблюдения за выборами смонтирована видеостена с восемью мониторами. Здесь же установлены компьютеры, за которыми работают общественные наблюдатели. На экранах идет трансляция видеоизображения с избирательных участков, указывается его номер и местонахождение. В режиме реального времени можно подключиться к любой избирательной комиссии. На сегодня их в регионе 573, что составляет более половины от всех избирательных комиссий.

Центр общественного наблюдения за выборами, развернутый в атриуме Тульского кремля, также посетил и заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель фракции «ЛДПР» Александр Балберов.

– Я бы даже назвал этот центр ситуационным на время выборов, которые в этом году пройдут целых три дня. Считаю, что это интересное и полезное нововведение, и оно должно прижиться в дальнейшем. Такое видеонаблюдение можно использовать не только во время выборов губернатора и депутатов Государственной Думы, но и на выборах в областную Думу, которые состоятся через три года, так как это абсолютно верный подход. Например, приходит замечание с какого-либо участка, а люди, которые сегодня здесь работают, оперативно смотрят, было ли оно вообще. Таким образом спорные ситуации можно очень быстро разрешить, — прокомментировал Александр Балберов.