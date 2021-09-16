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В Туле впервые пройдет Всероссийский конкурс творческих работ Just science

В Туле впервые пройдет Всероссийский конкурс творческих работ Just science

Мероприятие состоится в рамках национального проекта «Наука и университеты».

В конкурсе принимают участие студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого, вуза-участника научно-образовательного центра «ТулаТЕХ». Так, студентка 5-го курса факультета естественных наук Карина Логвиненко подала заявку на конкурс в номинации «Лучший видеоролик». Работа будущего ученого называется «Супергеройская химия», где творчески и доступно раскрывается одна из тем школьной программы по химии. Для этого студентка вуза использует героев из популярных мультфильмов. Каждая тема будущего сюжета обсуждается с преподавателями университета. В настоящий момент снято более десяти видеороликов. 

– В своем проекте я рассказываю о химии совсем просто. С помощью мультяшных героев, которые ярко отличаются определенными чертами характера, можно доступно рассказать о свойствах химических веществ, и школьники, используя ассоциативное мышление, легко запоминают учебный материал, — утверждает Карина Логвиненко.

Кроме подготовки видеоролика студенты готовят работу научных подкастов. Они похожи на радиопередачи, только запись готовится заранее, чтобы слушатель мог включить их в любое удобное для себя время.

– Главная цель конкурса Just science — раскрытие творческого потенциала молодежи и вовлечение ее в инновационную, познавательную, исследовательскую деятельность. Тульская область – один из регионов, активно реализующий мероприятия в рамках нацпроекта «Наука и университеты». На конкурс подано уже более ста творческих работ от студентов со всей России, — прокомментировал председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко.

Работы Just science принимаются на официальном сайте проекта — www. just-science.ru до 30 сентября. Чтобы принять участие в конкурсе, автору или коллективу авторов необходимо в научно-популярном стиле раскрыть любую выбранную тему из области науки и образования. Лучшие работы выберут члены экспертного жюри.

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