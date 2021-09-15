Туляков приглашают на оперетту «Сильва»

28 октября в Городском концертном зале покажут оперетту в 3-х действиях — «Сильва». Начало в 18.30. Билеты уже в продаже на Myslo!

Сильва Вареску — талантливая и трудолюбивая, становится звездой в будапештского варьете. Сильва любит молодого аристократа Эдвина, но их брак невозможен из-за социального неравенства. Тем не менее перед отъездом в полк Эдвин приглашает нотариуса и за кулисами происходит помолвка между Эдвином и Сильвой. Уже после отъезда Эдвина выясняется, что он помолвлен с другой. Сильва уезжает на гастроли в сопровождении графа Бони. А дальше сюжет закручивается невероятным образом...

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